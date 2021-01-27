Череповецких кондукторов переобучают на водителей трамваев

В Череповце общественный транспорт активно переводят на режим работы без кондукторов. При этом стоит проблема сокращения кадров.

Поэтому кондукторов начали переучивать на водителей, сообщает портал Город Че.

Из-за постепенного перехода общественного транспорта на бескондукторную оплату проезда, часть кондукторов перевели в контролеры, а часть решили переобучить на водителей.

В первую очередь, шанс переобучиться есть у мужчин и молодых девушек, годных по здоровью.

Уже два предприятия приступили к переподготовке своих кадров - «Автоколонна-1456» и МУП «Электротранс».

Например, обучение кондукторов на водителей трамваев запустили еще осенью:

две девушки, работавшие кондукторами, уже практикуются с инструктором. Всего же в Череповце обучение прошли 11 новых водителей трамваев.