Виктор Леухин: "Пора, наконец, перестать лукавить, что на 12 тысяч рублей можно прожить!"

Виктор Леухин не скрывает возмущения новшеством, с которым согласились большинство депутатов.

В Законодательном Собрании области депутаты проголосовали за величину прожиточного уровня. Новую методику расчёта прожиточного минимума фракция Справедливой России в областном парламенте назвала "порочной".

Напомним, с нынешнего года прожиточный минимум для россиян будет рассчитываться без учета стоимости потребительской корзины. На местах должны быть установлены региональные прожиточные минимумы с учетом специально разработанных для каждого региона коэффициентов.

На прошедшей сессии областные депутаты рассматривали это закон. Причем фракция Справедливой России областного парламента проголосовала против.

Руководитель фракции СР Виктор Леухин на сессии назвал подобную практику "порочной". Он заявил: "Мы считаем новую методику прожиточного минимума, которая будет рассчитываться на основании медианного подхода, порочной".

По его мнению, несправедливо, когда прожиточный уровень на 2021 год, рассчитанный по новой методике, увеличен на 3,1 %, в то время как даже официальная инфляция составляет 4,9 %. а на практике этот показатель еще "намного выше".

"Пора, наконец, перестать лукавить, что на 12 тысяч рублей можно прожить! Справедливая Россия предлагает вернуться к прежнему расчету прожиточного минимума на основании потребительской корзины. При этом следует значительно увеличить нормы на продовольственные и непродовольственные товары, ЖКХ, дополнительно включив туда затраты на образование и здравоохранение с его растущими платными услугами. С учетом этого мы предлагаем увеличить прожиточный минимум в три раза".

Напомним, суть нового подхода в том, что прожиточный минимум в России будет зафиксирован на уровне 44,2% медианного среднедушевого дохода россиян за предыдущий год. Медианный среднедушевой доход — это уровень, выше которого доходы у 50% населения, а у второй половины, наоборот, ниже.