Череповецкие школы обрабатывают горячим паром

Сотрудники МЧС должны обработать от инфекции все школы.

"У вирусов и бактерий в школах и детских садах опять началась тяжелая жизнь", - сообщил мэр Череповца Вадим Германов на своей страничке ВКонтакте.

Помещения начали обрабатывать горячим паром - этим заняты сотрудники МЧС. Они должны обработать все образовательные учреждения. Дезинфекция производится средством «Ника». Для распыления используется специальная установка, которая превращает раствор в туман, проникающий в самые труднодоступные места. "Он уничтожает все, что может навредить детскому организму. Начали со школы № 27, которая сегодня принимает учеников после дистанционки", - сообщает мэр города. Напомним, в школе №27 была вспышка кишечной инфекции, школа закрывалась на карантин. Сотрудники Роспотребнадзора установили, что здесь причиной заболевания детей стал норовирус. Сейчас очаг локализован, мы провели генеральную уборку, финальной точкой которой стал горячий туман. Фото: Вадим Германов, ВКонтакте