Мэр Вологды онлайн отчитается за прошедший год перед вологжанами

Мэр проведет ежегодный отчет в онлайн-режиме Фото: администрация города Вологды

Мэр областной столицы Сергей Воропанов сообщил, что его традиционный ежегодный отчет в 2021 году пройдет в онлайн-режиме. Вологжан приглашают задать свои вопросы о возможностях развития города, о решенных задачах.

Планируется провести серию онлайн-отчетов, посвященным разным сферам: экономике, ЖКХ, градостроительству, социальной политике.19 февраля мэр в прямом эфире ответит на вопросы вологжан. Ситименеджер подчеркнул, что город развивается с учетом мнения его жителей: прошлом году было поддержано 15 инициатив вологжан, высказанных в ходе публичного отчета.

Вопросы можно оставить на странице мэра Вологды ВКонтакте, в сообществе Администрации города Вологды, либо позвонив в городской колл-центр по номеру 8-800-302-16-17, оговорив, что вопрос предназначается для Публичного отчета мэра.