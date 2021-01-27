Массовая вакцинация на Вологодчине тормозится из-за недостатка вакцины

Записаться на прививку можно по интернету

Массовая вакцинация, объявленная в стране и регионе, тормозится из-за недостатка вакцины. Глава региона Олег Кувшинников поручил ускорить поставки вакцины Спутник V .

"Для лоббирования интересов Вологодчины необходимо использовать все имеющиеся возможности и ресурсы",- заявил губернатор на оперативном штабе по нераспространению. коронавируса.

На сегодняшний день число желающих привиться, превышает число доз вакцины в наличии.

Поставка 19100 доз, согласно утвержденному графику, назначена на первую неделю февраля, сообщает оперативный штаб.

До конца февраля должно поступить более 53 тысяч доз.

Как сообщали в департаменте здравоохранения, в регион поступило 3 842 дозы вакцины. В очереди на получение прививки в регионе около 4000 человек.