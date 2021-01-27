Вологжанам предлагают смастерить экокормушку для птиц

Кормушки для птиц могут быть различных видов

Платформа «Эковики» приглашает вологжан присоединиться к всероссийской акции «Хранители птиц». Организаторы хотят привлечь внимание к проблеме голодания птиц зимой. Участникам предлагается смастерить экологические кормушки для птиц, желательно записать процесс на видео как мастер-класс и выложить в соцсети с хештегами #эковики #хранителиптиц2021. Главное, чтобы кормушка не стала ловушкой! Необходимо оставить и отчет на сайте акции. Победителям сулят домик для птиц «Синичник». Результаты огласят 5 марта.

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«Зимой городские птицы наиболее уязвимы из-за погодных условий, а регулярно пополняемые кормушки - отличная возможность обеспечить их подкормкой, которая поможет благополучно перезимовать», - пояснила руководитель Вологодского отделения зеленого движения «ЭКА» Лариса Тимошенко.

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Орнитологи советуют помогать птицам, оставляя нежареные семечки, овсяные хлопья, корм для комнатных птиц и несоленое сало. Пернатые корректируют популяцию насекомых-вредителей и таким образом спасают деревья. Зимой им становится сложно найти еду. Особенно страшен ледяной дождь, когда все покрывается ледяной коркой, которую невозможно сковырнуть птичьими силами.