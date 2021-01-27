У вологжан крадут сбережения новым способом

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Сотрудники УМВД рассказали вологжанам о новом способе психологического воздействия аферистов на клиентов банков. Мошенники звонят своей жертве и представляются правоохранителями. Они сообщают, что в отношении собеседника возбуждено уголовное дело по заявлению представителей Банка России.

Через разговор преступники выманивают у своих жертв персональные данные, данные платежных карт и другие сведения, которые аферисты используют для кражи сбережений граждан. Полицейские рассказали, что в случае возбуждения уголовного дела на ваш почтовый адрес придет повестка о вызове в отдел.

Если вам позвонили и представились сотрудником полиции, то свяжитесь с дежурной частью указанного собеседником подразделения и уточните, действительно ли он там работает. Конфиденциальную информацию о своих счетах и банковских картах передавать по телефону или сети непонятным людям опасно. О самых известных способах мошенничества можно узнать на сайте УМВД.