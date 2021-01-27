В Вохтоге сотрудники ДПС открыли огонь по машине пьяного водителя

Пулевое отверстие на автомобиле нетрезвого водителя Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В поселке Вохтога Грязовецкого района наряду отдельной специализированной роты ДПС пришлось открыть огонь по автомобилю нарушителя.

Около полуночи сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ-2107 и подали ему сигнал об остановке. Однако водитель проигнорировал полицейских и попытался скрыться. На неоднократные требования мужчина не реагировал, поэтому для остановки опасного транспортного средства решили применить огнестрельное оружие. В какой-то момент полицейским удалось повредить колесо авто - водитель и тогда не сдавался и попытался убежать, но был задержан.

У 31-летнего местного жителя имелись явные признаки опьянения, а прав с собой не было. Алкотектор показал значения в 0,360 мг/л. На мужчину составили административные материалы по статьям "Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения", "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения", "Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства", "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности".

Об инциденте сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.