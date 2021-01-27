В Вологде возможный организатор митинга уехал на скорой после задержания

Фото Евгения Доможирова Фото: twitter.com

В Вологде 26 января задержали главу правозащитной организации «Движение «Вместе». Мужчину остановили около дома - оказалось, что на него поступила ориентировка. Евгения Доможирова доставили в первый отдел полиции по поводу проведения несанкционированного мероприятия 23 января.

Политик сообщил, что ему нужно встретить ребенка из школы. Но правоохранители этого сделать не дали, усадили в машину и увезли. Евгений пояснил, что ранее с ним уже связывались для составления протокола. Однако Доможиров просил вызвать его повесткой, которой, по его словам, он так и не получил.

Вечером правозащитника забрала из полиции скорая помощь - мужчине стало плохо, давление поднялось до отметки в 190/100 мм. рт. столба. В госпитализации ему отказали, как передал сам пациент в Твиттере "из-за отсутствия мест и решения врача". Ночью его снова доставили в больницу, в связи с ухудшившимся состоянием, и разместили на койке в коридоре.

Напомним, в минувшую субботу в гайд-парке на улице Воровского прошел мирный митинг - там можно проводить публичные мероприятия без согласования. Официальным организатором акции был Евгений Лапин, на его уже составили протокол по статье "Нарушение правил проведения публичного мероприятия". После этого на здании Правительства Вологодской области появилась неприличная надпись.