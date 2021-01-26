Опасная ловушка: в Череповецком районе в незакрытый колодец упала девушка

Местные жители еще три года назад жаловались на опасную яму. На днях в нее провалилась девочка.

ЧП случилось 25 января в Югском поселении Череповецкого района. Вечером две сестры отправились на прогулку с домашним питомцем. Одна из них побежала за собакой и провалилась в незакрытый колодец. Вторая решила вытащить сестру самостоятельно, но не смогла.

Как сообщила мама сестер, крики услышали прохожие. Они вызвали городских спасателей, но не дождались, стали вытаскивать сами. По словам женщины, ей показалось, что экстренные службы добирались почти час. Девочки получили сильный стресс, а так же замерзли .

Кстати, вопрос об открытом колодце местные жители поднимали уже три года назад. Однако власти не отреагировали.

Начальник Следственного Комитета Вологодской области Эдуард Шрамко поручил провести проверку по факту ЧП. Как сообщает ведомство, в "незакрытое и неогороженное сооружение жилищно-коммунальной инфраструктуры, наполненное снегом и водой" районе деревень Малата и Петраково провалилась 16-летняя девушка.

Напомним, в Соколе, в заброшенном, заполненном водой пожарном водоеме, который был буквально во дворе бабушки, утонул школьник.