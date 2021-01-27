В Великом Устюге при пожаре бабушка с внучкой спаслись через окно

Жильцы чудом спаслись. Фото ИА "СМ"

В Великом Устюге едва не погибли бабушка и внучка. 26 января горел дом на улице Виноградова, 68. Загорание произошло в двухкомнатной квартире 5-этажного кирпичного здания. На место выехали две автоцистерны и автолестница.

По предварительным данным, пострадала женщина 1950 года рождения, она вылезла через окно с внучкой. Пострадавшая была передана бригаде скорой помощи. По сообщению МЧС России по Вологодской области, наиболее вероятная причина возникновения пожара - короткое замыкание электропроводки. Площадь пожара составила 20 кв.м.

Как сообщают коллеги из ИА "СМ"- Великий Устюг, квартира выгорела практически полностью, устюжане намерены помочь погорельцам всем миром.