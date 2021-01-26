Пожарные опоздали на пожар из-за плохой дороги

Запас дров был уничтожен огнем Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

25 января в Шекснинском районе подожгли дровяной сарай в непосредственной близости от дома. Пожарные не смогли добраться вовремя. Постройка сгорела вместе с содержимым.

В начале двенадцатого ночи произошел пожар в деревне Шеломово Шекснинского района. Вблизи жилого дома на улице Центральной загорелась дощатая постройка площадью 18 квадратных метров. Внутри нее находились дрова. В результате пожара строение и находящиеся внутри дрова уничтожены огнем.

По предварительным данным, сообщает пресс-служба МЧС, причиной пожара послужил поджог. Сигнал поступил в 23:25, пожарные прибыли на место в 00:07. На тушение выезжало 2 пожарных расчета: 6 человек. Из-за плохих дорожных условий: гололед и снежная каша, было допущено превышение регламента по прибытию к месту тушения пожара. К счастью, огонь не перекинулся на капитальные постройки.