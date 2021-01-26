Во время движения в Вологде вспыхнула иномарка

Автомобиль получил повреждения от огня. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде 25 января на ходу загорелся автомобиль. ЧП случилось в 18.36 на улице Щетинина, возле дома №23.

На место выехали пожарные. Горел автомобиль "Киа Шума 2". Дым из-под капота повалил во время движения, водитель остановился и попытался бороться с огнем самостоятельно. Благодаря оперативному прибытию подразделений пожарной охраны удалось минимизировать повреждения. Полная ликвидация возгорания - в 18:40, сообщает пресс-служба МЧС.

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