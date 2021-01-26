В Вологодской области коронавирусом заболел еще 291 человек

Так выглядит ситуация в стране. Стопкоронавирус.рф

291 человек заболели коронавирусом в Вологодской области, 273 выздоровели, трое умерли.

Всего в регионе с начала пандемии умерли 586 человек, общее количество заболевших составило 31 402 человек.Такие цифры приводит федеральный портал стопкоронавирус.рф.

Вологодская область сегодня - на десятой строчке по приросту заболевших:

В стране наблюдается снижение зафиксированных случаев болезни до уровня ноября 2020 года.

Моногоспитали региона заполнены на 57%. Но Великом Устюге в моногоспитале мест нет, там проходят лечение больные из восточных районов области. Лечить коронавирусных в райбольницах коронавирусных строго запрещено.