Две вологжанки жестоко подрались за одного мужчину в супермаркете

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В Вологде произошла безобразная сцена: в магазине подрались женщины. В результате они предстали перед судом.

Инцидент произошел в супермаркете Макси на улице Псковской, жестоко подрались женщины 37 и 43 лет. Схватка произошла 13 ноября. Подробности сообщает пресс-служба судов Вологодской области: более молодая вологжанка дернула свою соперницу за волосы, выдрав при этом клок волос. Пострадавшая в долгу не осталась и моментально нанесла обидчице в ответ три точных удара кулаком по голове.

На суде 43-летняя женина сообщила, что пришла в магазин со своим мужем, к которому вдруг стала приставать неизвестная женщина, она не давала ему прохода, а к затем схватила ее за волосы и вырвала клок. В ответ покупательница ударила эту женщину ладонью по лицу.

Вторая участница драки рассказала, что мужчина - ее бывший муж, спутница не давала им пообщаться, отталкивала ее от мужчины. Поэтому женщина автоматически схватила возлюбленную экс-супруга за волосы, поскольку та сбивала ее с ног. А та стала бить ее кулаком в область правого виска.

О роли мужчины в схватке никак не освещается.

В судебном заседании женщины так и не примирились. Мировой судья назначил каждой наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.