В Вологде за вечер сбили двух подростков и девушку

Место ДТП Фото: Областной УГИБДД

За минувший вечер в Вологде пострадали трое пешеходов.

В 17:50 у дома №1 по улице Новгородской 31-летний водитель за рулем Фольксваген Пассат сбил 14-летнюю девочку, переходившую дорогу по зебре.

Через полчаса произошло ДТП у дома №17 по улице Конева, 17. 51-летний мужчина за рулем Киа Спортейдж при повороте на улицу Пригородную не заметил 15-летнюю девочку. Она перебегала дорогу в неположенном месте.

Подросткам назначено амбулаторное лечение, а вот последней девушке повезло меньше. 20-летняя вологжанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в 19:48 в центре Вологды по адресу Лермонтова, 15. Ее сбил 39-летний автомобилист за рулем Мерседес Бенц CLK230, что поворачивал с Зосимовской на Лермонтова. Пострадавшая с серьезными травмами была отправлена в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД г. Вологды.