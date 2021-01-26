Вологжанка поскользнулась на зебре и потеряла память

Место ДТП Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В минувшую пятницу около 5 часов вечера на перекрестке улиц Козленская и Мира упала и серьезно травмировалась женщина. 42-летняя вологжанка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но внезапно поскользнулась. Она так сильно ударилась головой, что после этого пожаловалась на частичную потерю памяти и боль в затылке.

В момент, когда наряд отдельной специализированной роты ДПС проезжал мимо, женщина лежала на дороге, а очевидцы решали что делать. Госавтоинспекторы решили помочь пострадавшей и усадили ее в служебный автомобиль.

Женщину госпитализировали медики скорой помощи. Об инциденте сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.