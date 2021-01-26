Череповчанам, припарковавшимся на дублерах проспекта Победы, грозит эвакуатор

- Фото: www.gorodche.ru

В Череповце собираются убрать от снега дублеры проспекта Победы во всю ширину. Технике будет мешать припаркованный транспорт, поэтому заместитель директора ЧМП «Спецавтотранс» попросил собственников убрать свои машины.

Дмитрий Дураничев заявил, что ранее взаимодействовать с автолюбителями не получалось, поэтому теперь подключат эвакуатор. В процессе уборки будет участвовать департамент ЖКХ, управляющие компании и ГИБДД. За три дня устранят колейность и снег на обочинах. Брошенные машины приподнимут и почистят под ними, но лучше коммунальщикам не мешать и не создавать лишних проблем.

26 января, техника будет работать в районе площади Химиков — до улицы Юбилейной. 27 числа почистят проспект Победы от Юбилейной до Олимпийской. 28 января уберут участок от Юбилейной до ТЦ «Рассвет». Работы будут проходить с 8 до 18 часов. График уборки дублеров опубликован и в группе ЧМП «Спецавтотранс».