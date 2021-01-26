Верховажские сотрудники ДПС спасли петербуржца на трассе

Неравнодушные сотрудники ДПС Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Водитель большегруза из Санкт-Петербурга поблагодарил сотрудников ДПС за своевременную помощь. На 631 км трассы Москва-Архангельск наряд ДПС заметил 38-летнего водителя, которому требовался медик - прямо во время рейса у него заболело сердце. Капитан полиции Роман Большаков, лейтенанты Николай Пилипив и Денис Васендин решили доставить пострадавшего в ближайшую больницу - в фельдшерский пункт в селе Шелота.

Заранее правоохранители проинформировали помощника участкового Александра Шарыгина, что медик должен быть на рабочем месте - ведь мужчине срочно нужна помощь. Оперативные действия госавтоинспекторов помогли сохранить жизнь и здоровье жителю Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.