Устюжанин проник в квартиру знакомого и украл бутылку пива и заначку

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Великоустюгский районный суд Вологодской области вынес решение по делу 25-летнего местного жителя, ранее судимого по статье ст. 264.1 УК РФ.

15 мая днем устюжанин нашел в кармане рабочих брюк, что висели в подъезде у квартиры его знакомого, ключи. Мужчина убедился, что никого нет дома, открыл дверь и проник в жилище. Там он обнаружил и украл из холодильника бутылку пива и 12 500 рублей в шкатулках.

Подсудимый рассказал, что он пришел к знакомому, чтобы обсудить дела. На стук никто не ответил, поэтому он дернул ручку двери и та открылась. Тогда он вошел в квартиру и нашел шкатулки с монетами - деньги высыпал себе в карман. Наличность обменял на заправках на 4600 рублей. Потерпевшая же заявила, что квартира была закрыта, а ключи лежали в штанах. Мелочь она копила более года, плюс там находилось 5000 рублей пятью купюрами. В жилище знакомого никогда не приглашали.

Обвиняемый возместил женщине ущерб в размере 20 000 рублей.

Суд назначил устюжанину 6 месяцев и 20 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года.

Приговор обжалован осужденным, сообщила пресс-служба судов Вологодской области.