В Вологодской области осудили москвичку, которая писала о ЛГБТ в соцсети

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Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 9 в Вологде наказал 22-летнюю москвичку за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. По мнению суда, 9 июля 2020 года, девушка будучи в Вологде зашла в сообщество ЛГБТ в социальной сети «ВКонтакте», созданное ею "для пропаганды таких отношений среди несовершеннолетних".

Обвиняемая признала вину в совершении административного правонарушения. Учитывая степень общественной опасности, судья назначил ей штраф 25 000 рублей - половину от предусмотренного статьей. Постановление может быть обжаловано, сообщила пресс-служба судов Вологодской области.