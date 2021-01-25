На стадионе Локомотив биатлонисты боролись за Кубок Вологды

Мероприятие прошло в минувшие выходные на стадионе Локомотив

В Вологде в минувшие выходные на стадионе Локомотив прошли соревнования за Кубок города по биатлону. Ожесточенную борьбу заметили между спортсменами из Череповца, Грязовца и Вологды. За победу боролось около 130 человек. Зрителей на стадионе не было - таковы требования в период пандемии.

Череповец представляли почти 40 биатлонистов, по 30 человек были из Вологды и Грязовца. Остальные спортсмены выступали от Великого Устюга, Сокола и других городов.

«Ребята показали хороший результат. Хочется отметить наших биатлонистов, которые завоевали золотые медали, причем по итогам обоих дней», - прокомментировал соревнования директор детской спортивной школы по зимним видам спорта Александр Лебедев.

Золотые медали по итогам гонки и спринта завоевали: Дмитрий Назаров (юноши 2003 г.р), Матвей Мамонов (2006-2007 г.р.), Арина Шлепнина (2002-2003 г.р.) и Мария Лебедева (2004-2005 г.р.).