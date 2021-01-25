Жители Вологды предложили 40 общественных территорий для благоустройства

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В областной столице местные жители предложили 40 общественных территорий для обсуждения благоустройства на 2022 год по программе «Комфортная городская среда». Список пространств размещен на официальном сайте Администрации города Вологды. Заявки принимались до 20 января.

Мэр Вологды рассказал, что жители, знающие слабые места города, самостоятельно предлагают идеи улучшения общественной среды, а потом приоритеты определяются путем общего голосования. В этом году повторно обсуждены такие места, как бульвар на ул. Ильюшина, Октябрьский и Ковыринский парки, Осановская роща. Получены заявки и по небольшим территориям для размещения, например, скейт-парков.

Замечания и предложения вологжан принимаются по электронной почте: dgh@vologda-city.ru или в рабочие дни с 08:00 до 17:00 по адресу ул. М. Ульяновой, д. 6а, каб. № 102. Идеи вологжан рассмотрят с юридической и технической точки зрения эксперты комиссии проекта «Городская среда». Далее весной пройдет общественное голосование.

В 2020 году на средства федерального, областного и городского бюджетов был отремонтирован бульвар Пирогова, в 2021 году пройдет 1 этап благоустройства Осановской рощи и обустройство Рождественского парка. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города Вологды.