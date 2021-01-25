Вологодские студенты готовы трудиться за 25 тысяч рублей в месяц

Вологжане активно ищут работу через интернет

Вологодские студенты рассчитывают на зарплату в 25 тысяч рублей. Вологодские студенты ищут работу, главным образом, в таких сферах, как «Наука, образование» и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты». Примерно по 10% резюме здесь принадлежат учащимся вузов и ссузов. «Искусство, развлечения, масс-медиа», в этой сфере студентам принадлежат 8% резюме, в сфере – «Туризм, гостиницы, рестораны» - 7%. Реже всего резюме студентов можно встретить в профессиональных сферах «Инсталляция и сервис», «Страхование», «Добыча сырья» и «Домашний персонал» (менее, чем по 1%).

Такие цифры называют аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, изучив более 3,5 тысяч резюме студентов из Вологодской области.

При этом 84% вологодских студентов ищут работу с полной занятостью, 34% - они рассматривают частичную занятость.

По 8% студентов отмечают, что готовы к стажировке или временному трудоустройству, 2% ищут варианты волонтерства.

Средняя ожидаемая заработная плата, которая указана в резюме студентов, в Вологодской области составляет 25 тысяч рублей. Это на 5 тысяч рублей ниже, чем ожидания всех соискателей региона в целом, сообщает пресс-служба онлайн-платформы.