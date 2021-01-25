18-летняя вологжанка без прав разъезжала по ночной Вологде на Иж-Оде

А прав у девушки - не оказалось Фото: Архив КП

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали девушку, которая разъезжала на авто без водительских прав. Наряд вневедомственной охраны г. Вологды на Техническом переулке глубокой ночью - около 02:40, обратил внимание на машину Иж-Ода. Автомобиль двигался рывками, перестраиваясь, , выезжая на полосу встречного движения.

Росгвардейцы потребовали водителя остановиться на обочине. Автомашиной управляла 18-летняя девушка, жительница Вологды. Она пояснила, что это ее машина, но прав на управление транспортным средством она еще не получила, сообщает пресс-служба ведомства.

На место выехали сотрудники ГИБДД для дальнейшего разбирательства.