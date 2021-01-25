Трое детей пострадали при столкновении внедорожника с грузовиком на трассе Москва-Архангельск

У внедорожника - вологодские номера и зимняя резина.

Внедорожник на федеральной трассе Москва-Архангельск врезался в фуру. Пострадали дети. О ДТП сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

25 января около 17:00 на 434 км автодороги М-8, это Грязовецкий район, произошло ДТП.

По предварительной информации, автомобиль Тойота Ленд Крузер столкнулся с грузовиком Скания. Японским внедорожником управлял 56-летний мужчина, а Сканией - 41-летний.

В результате пострадали дети в салоне Тойоты: 3-месячные близнецs и 12-летний подросток. Характер травм детей уточнятся. Их 34 летняя мать и сам водитель Тойоты не пострадали.

Как сообщала "Комсомолка", утром 25 января в Вологодской области в ДТП погибли школьник и его мама.