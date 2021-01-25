В Вологодской области задумались о снятии ограничений

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Президент страны Владимир Путин заговорил об отмене ограничений из-за коронавируса.

Обсуждался этот вопрос и на заседании регионального оперативного штаба противодействия коронавирусной инфекции в Вологодской области.

Напомним, Вологодской области официально режим повышенной готовности действует до 1 февраля. На сегодняшний день коэффициент распространения заболеваемости коронавирусом в регионе составляет 0,98, что позволяет ослабить режим. Конкретные предложения будут озвучены во время заседания оперативного штаба 28 января.

Напомним, несмотря на стабильность, регион находится в первой десятке по количеству инфицированных за стуки - на 25 февраля за 24 часа заболели 300 человек.

В Москве, например, зафиксирован минимальный с конца сентября суточный прирост больных коронавирусом. "Эпидемия пошла на спад", - заявил сегодня мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Сергей Михеев/РГ

Фото: Сергей Михеев/РГ

В Москве зафиксирован минимальный с конца сентября суточный прирост больных коронавирусом. Эпидемия пошла на спад, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения госпиталя для пациентов с COVID-19 на ВДНХ.