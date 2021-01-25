В Вологде горело производство по переработке пластмассы

Почти все, что было в ангаре - повреждено и закопчено. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде утром 25 января горел ангар в Вологде. Одна часть его арендуется для хранения досок, во второй части - предприятие по переработке пластика, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 7 часов 34 минуты. Пожар случился по адресу: улица Канифольная, дом 1. На место прибыли пожарные. Горел металлический ангар размером 45х12 метров, здание 1983 года постройки, принадлежащее мужчине 1978 года рождения.

В результате возгорания повреждена часть готовой деревянной продукции - доски и оплавлена часть пластиковой продукции.

Внутри здания находилась различная техника, которая также пострадала: легковой автомобиль марки «Рено Логан», металлическая лодка РИБ. Общая площадь пожара – 100 кв.м. На пожар выезжало 8 единиц техники и 21 человек личного состава.

Предварительная причина ЧП – тепловое воздействие электрического нагревательного прибора.