Ребенок упал под колеса автобуса, а люди перешагивали через него

Жительница Вологды соцсетях написала о своем отчаянии и разочаровании в земляках. Ее дочь едва не погибла, а никто даже не подал руку, чтобы спасти девочку. Девочка на остановке упала под колеса автобуса, а люди, как ни в чем не бывало, стали поспешно заходить в салон, занимать места, перешагивая через нее.

"Хочу написать о своём отчаянье, разочаровании в моих земляках! - пишет женщина. - Но начну всё по порядку. В пятницу, 22 января, моя дочь возвращалась из школы со своей подружкой. Около двух часов дня они стояли на остановке "Яшина'', ожидая автобус номер 27, следующего по маршруту ''6- ой микрорайон - Берег''. Автобус, подъехав к остановке, остановился на расстоянии 30-50 см от тротуара. Девочки стали заходить в салон автобуса, и моя дочь подскользнулась на дороге между автобусом и тротуаром, скатившись под ЗАДНИЕ КОЛЁСА! В результате из под корпуса автобуса виднелась только её голова!"

Конечно, это видели все пассажиры автобуса. И, что вы думаете?

"А пассажиры продолжали посадку в автобус, переступая через 10- летнюю девочку, лежащую под колёсами. Люди, стоящие на этой остановке продолжали безразлично смотреть на это!"

Кондуктору наверняка не было видно ЧП, да и водитель мог бы не заметить. И тогда произошла бы трагедия. К счастью, помощь пришла:

"И только благодаря её бесстрашной 11-летней подруге удалось избежать трагедии!"

Женщина задает вопросы водителю, кондуктору и пассажирам: где их человечность и отзывчивость? И , не скрывая разочарования, желает: "Дай бог, чтобы мимо вас не прошли, когда вам будет нужна помощь!"

В комментариях люди вспоминают похожие случаи:

Надежда Чижикова

У меня подобная ситуация в молодости была. Слава богу какой-то выпивший мужчина вытащил меня из под колес. Было очень страшно. Я вот уже в возрасте, но вспоминаю того человека, который мне помог.

Александр Сапожников

Пару лет назад на Герцена парень замерз, упав и потеряв сознание. Два часа лежал, за это время мимо него порядка тысячи человек прошло...

Игорь Богданов

Людям стало интереснее заснять происшествие, чем помочь потерпевшему.....

Александр Сапожников

Алексей, чего это сильно преувеличено? Пару лет назад на Герцена парень замерз, упав и потеряв сознание. Два часа лежал, за это время мимо него порядка тысячи человек прошло.