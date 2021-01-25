Убийца троих детей за 29 лет так и не исправился

Мужчина убил тетушку и ее троих детей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Вологодской области суд отказал в условно-досрочном освобождении пожизненно осужденному. Как оказалось, мужчина осужденный за убийство четверых человек. Он отбывает наказание в Белозерском районе, на острове Сладкий. В 1991 году он в Томске убил свою тетю и ее троих малолетних детей. С тех пор прошло почти 30 лет, и осужденный надеялся на снисхождение.

Он обратился в Белозерский районный суд, указав, что отбыл 29 лет, непогашенных взысканий не имеет, злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания не допускал, неоднократно поощрялся администрацией учреждения, отбывает наказание в обычных условиях содержания.

Однако суд установил, что замечания от администрации у него были: требования режима содержания, личную гигиену и форму одежды осужденный соблюдает не всегда. На меры профилактического характера реагирует не всегда правильно.

За время отбывания наказания допустил 16 нарушений режима содержания, из них три нарушения допущены в СИЗО, остальные – во время отбывания наказания в ФКУ ИК-5, за что ему было объявлено 11 взысканий, в том числе в виде лишения права приобретать продукты, водворения в карцер, выговоров и двух водворений в ШИЗО за оскорбление администрации и нецензурную брань.

Неоднократно с осужденным проводились профилактические беседы. При последний у нарушителя режима у заключенного была изъята отвертка.

Суд, изучив материалы, не нашел свидетельств о состоявшемся исправлении осужденного, поэтому в удовлетворении ходатайства было отказано.

Постановление в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба судов региона.