В Череповецком районе массово заболели дети

В Череповецком районе зафиксирована вспышка кишечной инфекции в дошкольном учреждении. В Воскресенском сельском поселении в детском саду «Рябинка» заболели дети.

21 января, стало известно о первых пяти заразившихся, на следующий день заболело ещё 11 воспитанников. Сотрудники Роспотребнадзора начали расследование. Образовательное заведение закрыто на карантин до 27 января. В настоящее время в детсаду ведутся дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. Всего в дошкольной организации числится 32 воспитанника.

Ранее кишечная инфекция была зафиксирована в одной из школ Череповца, ее закрыли на карантин.

А заведующую детского сада в Устюжне оштрафовали за инфекцию, обосновавшуюся на кухне. Там заболели дети.