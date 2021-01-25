В Вологде лиса сначала погибла, а потом воскресла

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В Вологде разгуливала лиса. Это дикое животное, забежавшее в город, видели многие вологжане, главным образом, в Ковырино: "Она давно уже бегает по району, вся облезлая, хвост голый. Скорее всего лишайная..."

20 января около 23.00 ее видели в районе дома на улице Панкратова, 75а, корпус 2. Она зашла в подвал дома, но кода ее пришли ловить, то она уже сбежала. Вечером 21 января лесная гостья разгуливала по территории детского сада №6 "Чебурашка".

Общественники били тревогу: очевидно, что дикое животное больно, оно представляет опасность для жителей, поэтому очень важно лису поймать, вылечить и отправить в естественную среду обитания.

23 января стало известно, что лису нашли мертвой у дома № 86 на улице Панкратова.

Председателю ТОС «Ковырино» сообщили о том, что видели труп животного, но когда представители «ТОС» пришли к названному месту, лисицы там уже не было. Труп могли унести на помойку местные дворники (что, кстати, запрещено). При этом очевидцы сообщили, что смерть лисы наступила из-за собак: больное животное загрызла бродячая стая.

Кстати, в этом случае последствия непредсказуемы. Например, если лиса - переносчик бешенства, то могла заразиться целая стая собак. Но она разбежалась по всему городу, вычислить их крайне сложно, то есть в Вологде пришлось бы уничтожать всех собак на улице.

Однако в понедельник появилась информация, что лиса... не погибла.

Представители ТОС "Ковырино" сообщили, что лиса, несколько дней обитавшая в микрорайоне, поймана."Вчера появилась информация о том, что она умерла. Покусана собаками. Но это оказалось не правдой. Возможно, она просто притворилась мёртвой, чтобы отдохнуть. Животное настолько истощено и болеет, что на него страшно смотреть. Операция по поимке лисы длилась около четырёх часов..."

Пойманную лису отправили в ветклинику, где она пройдёт обследование. "Надеемся, что животное удастся спасти. А мы будем следить за ее состоянием", - говорят зоозащитники. Теперь жители микрорайона могут быть спокойны. Но лишь в том случае, если у лисы не окажется бешенства. И - если лиса, и умершая и пойманная, это одно и то же животное.

Кстати, хвост лисы настолько безобразен, шерсть с него полностью вылезла, что мы не решились публиковать снимок незваной лесной гостьи.