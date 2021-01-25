Вологодские собаки и кошки эмигрируют в Европу

Уве и Света Лемке основали Благотворительный фонд "Животные ищут дом"

Бездомных вологодских собак и кошек пристроят в Чехию, Нидерланды и Бельгию. Остается только завидовать! Животным нашли новый дом Уве и Света Лемке - супруги в 2019 году открыли благотворительный фонд "Животные ищут дом", а так спасением зверюшек они занимаются уже более 5 лет.

«Мы узнали о том, как страдают животные в России, и начали забирать их с улиц в наш деревенский дом в деревне Марфино Новгородской области. Мы открыли благотворительный фонд, чтобы еще больше собак и кошек, оказавшихся на улице, получили шанс на жизнь и семью», — рассказали зоозащитники.

Россельхознадзор досмотрел 18 собак и 10 кошек - у животных есть ветеринарные паспорта и свидетельства с указанием дат вакцинаций, обработки против экто- и эндопаразитов, наличии микрочипа установленного образца. Питомцы готовы увидеть Европу.