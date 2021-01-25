Под Соколом женщина и ребенок погибли в ДТП

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Сокольском районе 25 января, в 8:13 на третьем километре автодороги Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратов в ДТП погибли женщина и ребенок. По предварительной информации, водитель автомобиля «Шевроле Нива» вылетел на встречку, где на огромной скорости врезался во внедорожник «Тойота Рав 4».

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Столкновение было лобовым и смертельным для двух людей: женщина неустановленного возраста с ребенком примерно 10 лет скончались в салоне Шевроле, сообщила ВологдаРегион со ссылкой на ГИБДД Вологодской области.