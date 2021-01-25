Вологжанин нанял на кражу лодки Газель

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В областной столице местный житель обратился в полицию: из его хозпостройки украли алюминиевую лодку. Ущерб оценили в 40 тысяч рублей.

Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения, где увидели, как неизвестные грузят похищенное в Газель. Полицейским удалось установить личность водителя автомобиля и подозреваемого, которым оказался ранее судимый 32-летний житель Белозерского района.

Оказалось, что он нанял машину, чтобы провернуть кражу на улице Клубова - лодку вывез в свой гараж. Пресс-служба областного УМВД сообщила, что имущество возвращено законному владельцу.