В ЧГУ появится тиктолог

Логотип соцсети

ЧГУ собирается нанять тиктолога - специалист будет наполнять контентом (короткими видео) аккаунт университета в популярной соцсети Tik-Tok. Таким образом, планируется заинтересовать потенциальных абитуриентов и повысить привлекательность обучения. До конца июля 2021 года на эти цели собираются потратить 219 138 рублей - сумму указали в описании конкурса на оказание услуг. Кстати, резюме принимаются до конца января.

Помимо генерации видеороликов, в творческие обязанности новопринятого тиктолога будет входить создание поздравительных «открыток» и помощь в разработке различных неформальных вузовских мероприятий.