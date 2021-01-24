Непогода оставила без электричества вологжан

Непогода оставила без света вологжан. На западе региона, в Бабаевском районе остались без электричества жители нескольких населенных пунктов. Коммунальщики активно устраняют аварии на линиях, без света остались люди в нескольких сельских поселениях: в деревнях Борисовской, Тороповской, Бабаевской Пяжозерской, а также деревни Колпино города Бабаево. О неполадках сообщил глава муниципалитета Юрий Парфенов. "Аварии на электрических сетях района устраняются в оперативном режиме", - сообщил он.

На данный момент электроснабжение вернулось практически во все дома.