В Вологодской области коронавирусом заболело еще 299 человек

Инфографика регионального оперштаба

За сутки в Вологодской области коронавирусом заболело 299 человек, 3 скончалось.

Регион остается на 9-ом месте в стране по числу заболевших, несмотря на то, что по населению область находится на 43 позиции. За сутки 298 вологдан признаны выздоровевшими.

В регионе на 24 января зафиксировано 299 случаев заболевания. До этого долгое время фиксировалось более 300. Всего с начала пандемии заболело 30811 вологжан, 582 человека умерли от коронавируса, сообщает сайт стопкораниварус.рф. Однако сколько инфицированных больных умерло в регионе - такая статистика не публикуется.

Моногоспитали региона заполнены на 56%. В регионе началась вакцинация - для формирования популяционного иммунитета к коронавирусу нужно привить 60% взрослого населения,