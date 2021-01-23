Вологде выделят средства на строительство ФОКОТа в мкр Бывалово

- Фото: администрация города Вологды

Мэр Вологды сообщил, что планы по строительству ФОКОТа рядом с Ледовым дворцом в Бывалово имеют шансы сбыться. Проект получит финансирование из федерального и областного бюджета. В физкультурно-оздоровительном центре планируется разместить беговые дорожки, площадку для воркаута и футбольное поле, превращающееся к зиме в ледовую коробку.

На данный момент в мкр. Бывалово и Можайский началось строительство Ледового дворца, в 2021 году стартует проектирование поликлиники напротив. Рождается улица Поэта Романова, скоро пойдет первый этап благоустройства Осановской рощи.