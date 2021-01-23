Учащихся вологжан приглашают к участию в конкурсе благоустройства Осановской рощи

От вологжан ждут интересных архитектурных решений

Администрация города Вологды, Лаборатория городской среды и молодежный центр «ГОР.COM 35» приглашает молодых вологжан поучаствовать в городском конкурсе «Архитектория», посвященном благоустройству Осановской рощи.

Школьникам 5-11 классов и студентам предлагается изготовить макет на основе концепции благоустройства Осановской рощи и предложить свой вариант преображения территории. Принимаются и коллективные завяки. Работу нужно отправить до 15 февраля в электронном формате на почту: gorcom35@mail.ru.

«Ребята могут отразить свое видение того, как должна развиваться Осановская роща. При этом они должны встроить свои идеи в предложенную концепцию развития этой зеленой зоны. Поэтому мы предлагаем всем участникам обязательно ознакомиться и с итогами исследования Осановской рощи, и с разработанной концепцией, прежде чем приступить к выполнению макета. Для его создания можно использовать любые материалы: бумагу, картон, бруски. По размерам макет не ограничен и может быть выполнен в любой технике», - пояснила директор молодежного центра «ГОР.СОМ 35» Яна Филиппова.

Познакомиться с исследованиями можно в группе проекта ВКонтакте.