Вологжанка искала работу, но потеряла деньги

В Вологде пенсионерка искала подработку. но потеряла деньги. Она перевела мошенникам более 200 тысяч рублей. Вологжанка 1956 года рождения нашла себе подработку на одном из сайтов бесплатных объявлений в интернете. Она связалась с автором объявления. Мужчина рассказал, ищет помощницу - ухаживать за бабушкой, покупать продукты и лекарства, а также прибираться дома. Женщине предложение понравилось.

А через некоторое время работодатель перезвонил и сказал, что случайно перевел вологжанке 15 тысяч рублей. Чтобы исправить ошибку, необходимо сообщить ему номер карты и коды из смс-сообщения. Вологжанка выполнила просьбу. В результате с ее счета было списано порядка 228 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию и написала заявление.