За сутки мошенники стали богаче за счет вологжан на 567 тысяч рублей

В Соколе пенсионерке позвонили якобы из банка и женщина перевела мошенникам более 330 тысяч рублей. Она поверила звонившей, но затем направилась в полицию.

69-летняя сокольчанка сообщила, что лишилась 333 тысяч 700 рублей. Ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей безопасности банка и сообщила, что с ее счета пытаются похитить деньги. Сокольчанка сняла деньги через банкомат, а затем перевела их на продиктованный счет.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, в схожей житель Бабушкинского района 1978 г.р. . Под предлогом отмены несанкционированного кредита мошенники узнали данные его карты, оформили на него займ и похитили 139 тысяч рублей. Всего за минувшие сутки в Вологодской области обратились 4 жертвы мошенничества, ущерб составил порядка 567 тысяч рублей. Реальных жертв может быть больше.