Череповчанин украл из ремонтируемой квартиры деньги

Нечестному ремонтнику грозит реальный срок Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Череповце по горячим следам задержали подозреваемого в хищении денежных средств. В полицию обратился местный житель 1964 г.р. Он сообщил, что из его квартиры, которую ремонтируют специалисты, пропало 40 тысяч рублей. Следов взлома квартиры не было.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению одного из ремонтников квартиры 1984 г.р.

Мужчина пояснил, что знал где хранятся деньги - в кладовое помещение часто заходят хозяева квартиры и берут там банкноты для оплаты ремонтных работ.

Похищенные денежные средства 36-летний мужчина потратил,

в отношении него возбуждено уголовно дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции данной части статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.