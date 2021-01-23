Вологодская область находится на 9 месте по количеству заболевших коронавирусом за последние сутки

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В Вологодской области за сутки - зафиксирован 301 случай коронавируса, 6 человек умерло. Об этом сообщают федеральные источники.

Всего с начала пандемии заболело 30 512, умерло 579 человек.

За сутки в России подтвержден 20 921 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает федеральный оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,2% без клинических проявлений.

Вологодская область по количеству заболевших среди субъектов находится на 9 месте. В Санкт-Петербурге зафиксировано 3056 больных, в Москве 2668. Соседями Вологодчины в рейтинге являются Красноярский край - 325 случаев, Хабаровский край - 301 случай, Пермский - 294. У географических соседей зафиксировано: в Ленинградской области - 222, Ярославской -187,Архангельской - 253, Кировской -210 случаев за сутки.