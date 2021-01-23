Количество заболевших острой кишечной инфекцией учеников череповецкой школы выросло

- Фото: администрация города Вологды

В Череповце с 20 по 26 января в школе №27 введен карантин — дети переведены на домашнее обучение. Такие меры пришлось принять из-за массового заболевания учеников острой кишечной инфекцией. Сначала сообщалось о 23 детях, жалующихся на боли в животе, рвоту, диарею, но к 22 января их количество выросло до 34. При этом учителя не пострадали.

"Результатов еще нет. Часть анализов направлены в Вологду", — заявила директриса Лариса Одобряева. Роспотребнадзор инициировал расследование массового заболевания детей — взяты смывы, обследуется персонал пищеблока. Ранее сообщалось, что школьники в удовлетворительном состоянии, проходят лечение амбулаторно.