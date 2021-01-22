Череповчанин пытался застрелить сотрудника кафе "Кружечка" из ТТ

Советский самозарядный пистолет 1933 г. ТТ. Фото www.wp.mil.pl

В Череповце 7 февраля 55-летний местный житель нашел и присвоил пистолет образца 1930/33 гг. «ТТ» - Тульский Токарева, калибра 7,62 мм, 1954 года выпуска и один патрон к нему. Разрешение на ношение и хранение таких опасных предметов он не имел. В третьем часу ночи выпивший череповчанин взял оружие и поехал на своей Audi A4 в кафе "Кружечка", чтобы окончить конфликт, вспыхнувший ранее. Мужчина собирался убить оппонента.

Зайдя в заведение, "киллер" вытащил из куртки заряженный ТТ, приставил его к виску охранника и нажал на спусковой крючок. Однако, его жертве несказанно повезло - пистолет оказался неисправен. Через пару мгновений стрелявшего скрутили очевидцы.

На заседании обвиняемый лишь частично признал вину. Суд назначил ему 4 года 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, компенсацию в пользу потерпевшего в размере 40 000 рублей. Приговор еще может быть обжалован.