Зимовка: под Вологдой голодающих коров накормили

Фото: страница Сергея Жестянникова "ВКонтакте"

Накануне выходных глава Вологодского района Сергей Жестянников успокоил всех, кто переживал за коров в Надеево. Как писала "Комсомольская правда", в минувшем году там умерло более 180 коров, в том числе из-за плохого питания. Работникам сельхозпредприятия не выплачивали заработную плату. Властям казалось, что если предприятие частное, то вмешиваться в его внутренние дела нельзя.

Однако ситуация на предприятии получила широкий общественный резонанс. В нашу редакцию обращались граждане - буквально со слезами на глазах просили спасти животных.

В результате ситуацию на ООО «Лактис» взяли на контроль. Появился новый собственник, ситуация стала выправляться. Но новые напасти: из-за морозов, которые стояли на Вологодчине, на ферме вышло из строя оборудование.

"Кормами животные обеспечены. По словам руководства, комбикорма поставляются регулярно. Были вопросы по качеству силоса. Мы организовали рабочую встречу с сельхозпредприятиями района, по результатам которой договорились о поставке грубых кормов. Продолжаются переговоры с другими предприятиями...." - пишет Сергей Жестянниковна своей странице "ВКонтакте".

О ситуации с заработной платой он, ссылаясь на слова руководства предприятия, сообщает, что еще одна часть задолженности перед сотрудниками "будет погашена в ближайшие дни. На эти цели направлено около 800 тысяч рублей. Новый собственник готовит документы на выплаты. Вопрос с задолженностью на предприятии планируют решить до конца месяца..."

По поводу вышедшего из строя оборудование глава района сообщает: "В настоящее время новый собственник приобрел технику, в ближайшее время все приведут в порядок".