ГИБДД предупредило об изменении обстановки на дорогах

На смену морозом в регион идет тепло. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Вологодской области начнутся снегопады и гололед. Об изменении ситуации на дорогах предупреждает ГИБДД. Вологодский гидрометцентр прогнозирует, что тепло пойдет с запада области с распространением на восток. 23 января местами регион покроет сильный снег со слабой метелью.

Температура будет подниматься до нуля и даже до положительных значений, осадки возможны в виде мокрого снега, дождя, мороси. В отдельных районах пройдет ледяной дождь. На дорогах возможны гололедица и снежный накат.

ГИБДД призывает водителей выбирать скорость движения в соответствии с погодными и дорожными условиями.

Пешеходам также следует быть внимательными. В темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде.