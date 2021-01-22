Вологодского водителя, спасавшегося от коронавируса, суд лишил прав

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В Белозерске мировой судья лишил прав водителя. Мужчина утверждал, что сел пьяный за руль, так как выпил спиртное для защиты от коронавируса. Согласно сообщению пресс-службы судов, 4 мая 2020 года в 20:00 около дома № 34 по ул. Фрунзе в Белозерске мужчина управлял автомобилем ВАЗ-21070 в состоянии алкогольного опьянения. В судебном заседании нарушитель вину признал. Пояснил, что употреблял спиртное с целью защиты от коронавируса.

Мировой судья оштрафовал 63-летнего водителя на 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Постановление вступило в законную силу.