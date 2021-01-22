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Общество

Вологодского водителя, спасавшегося от коронавируса, суд лишил прав

Мировой судья на полтора года лишил прав водителя из Белозерска, который утверждал, что выпил спиртное для защиты от коронавируса. Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 44 в Белозерском районе привлек к административной ответственности
Иван Чухнин
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Архив КП

Архив КП

В Белозерске мировой судья лишил прав водителя. Мужчина утверждал, что сел пьяный за руль, так как выпил спиртное для защиты от коронавируса. Согласно сообщению пресс-службы судов, 4 мая 2020 года в 20:00 около дома № 34 по ул. Фрунзе в Белозерске мужчина управлял автомобилем ВАЗ-21070 в состоянии алкогольного опьянения. В судебном заседании нарушитель вину признал. Пояснил, что употреблял спиртное с целью защиты от коронавируса.

Мировой судья оштрафовал 63-летнего водителя на 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Постановление вступило в законную силу.