Вологжанин упал с высоты 5 этажа, сбивая сосульки

Лежащего на снегу в Вологде, среди бела дня, мужчину заметили сотрудники ГИБДД, проезжавшие мимо на автомобиле.

Он лежал у дома №83 по улице Герцена - это на перекрестке с улицей Яшина. Как оказалось, с ним произошло невероятное: 61-летний мужчина сбивал сосульки с крыши пятиэтажного дома и упал вниз.

Как сообщает УМВД области, возможно, действия полицейских спасли человеку жизнь. Они вызвали скорую и помогли медикам госпитализировать сборщика "сосулей".

«Подбежав к нему, госавтоинспекторы поинтересовались, что произошло. Он пояснил сотрудникам ГИБДД, что высунулся из окна квартиры, чтобы сбить сосульки. Но в какой-то момент 61-летний вологжанин потерял равновесие и выпал из окна», — рассказали подробности порталу newsvo.ru в пресс-службе УМВД по Вологодской области.